Toyota инвестировала $400 млн в создание аэротакси

Японская корпорация Toyota объявила, что инвестирует 394 миллионов долларов в американскую компанию Joby Aviation, которая занимается разработкой и производством аэротакси. В корпорации заявили, что считают воздушные перевозки своей долгосрочной целью.

«Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта», — цитирует пресс-служба президента Toyota Акио Тоеду.

Тоедо заявил, что они хотят предоставить своим клиентам свободу передвижения везде: не только на суше, но и в воздухе.

Компании намерены в будущем перейти к массовому производству летающих такси, но о более конкретных планах сотрудничества пока не сообщили. В Toyota только заявили, что поделятся опытом производства и контроля качества, дизайн моделей Joby Aviation менять не собираются.

У Joby Aviation уже есть модель S4 с шестью роторами и электрическим двигателем. Аэротакси способно перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 километров.