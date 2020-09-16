16 сентября 2020, 11:41
Тюменские ученые разработали технологию для борьбы с коронавирусом
Специалисты Тюменского государственного университета, РАН, МГУ и Московского энергетического университета, а также научных центров США и Израиля разработали технологию управляемого капельного кластера. Ее можно использовать при исследовании выживаемости коронавирусов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Предложена теоретическая модель парения микрокапель аэрозоли в атмосфере, в зависимости от внешних условий: влажности и температуры воздуха, а также других параметров», — пояснили специалисты.
Ученым удалось определить наиболее благоприятную погоду для сохранения вируса во внешней среде. Выяснилось, что низкая температура и высокая влажность замедляют испарение микрокапель и способствуют долгой жизни переносимого по воздуху вируса.