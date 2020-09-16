Тюменские ученые разработали технологию для борьбы с коронавирусом

«Предложена теоретическая модель парения микрокапель аэрозоли в атмосфере, в зависимости от внешних условий: влажности и температуры воздуха, а также других параметров», — пояснили специалисты.

Ученым удалось определить наиболее благоприятную погоду для сохранения вируса во внешней среде. Выяснилось, что низкая температура и высокая влажность замедляют испарение микрокапель и способствуют долгой жизни переносимого по воздуху вируса.