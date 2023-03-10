Технологии 10 марта 2023, 22:45 Тюменские студенты изобрели устройство, выполняющее функции пропуска, ключа и карты

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Студенты Тюменского индустриального университета создали устройство, способное выполнять функции пропуска, ключа от домофона и средства бесконтактной оплаты. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Данное устройство размещается на тыльной стороне телефона. Благодаря нему пользователи смогут бесконтактно обмениваться информацией. При этом гаджет имеет функцию защиты от несанкционированного считывания данных.

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«Здесь идут микрочипы, в которых хранится вся информация. У него есть своя память, и он не требует электропитания. Он питается энергией телефона, того же домофона и всех устройств, которые работают по технологии NFC», — рассказал студент ТИУ Михаил Крымов.

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