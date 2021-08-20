Тяжелый ударный беспилотник «Гром» начали проектировать в России

Российская компания «Кронштадт» приступила к эскизному проектированию тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Гром». Сейчас БПЛА находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка.

О начале работ над «Громом» сообщил РИА «Новости» генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

По его словам, специалисты прорабатывают различные варианты исполнения беспилотника для выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом.

Впервые концепт этого беспилотника представили на форуме «Армия-2020». Его масса должна составить семь тонн, а вес боевой нагрузки — две тонны.

В «Кронштадте» также сообщали, что «Гром» будет способен нести авиационные средства поражения различного класса. Ими могут быть авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Предполагается, что максимальная скорость беспилотника составит до одной тысячи километров в час.