Тяжелая ракета SрасеX взорвалась при приземлении. Маск остался доволен
Он пояснил, что сначала все шло удачно. Прошло переключение на верхние баки и управление закрылками до точки приземления. Причиной взрыва назвали низкое давление в топливном баке из-за чего ракета приземлилась с большой скоростью.
«Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!» — заявил он.
Запуск ракеты проходил в штате Техас. Основная задача, которая стояла перед командой, вывести Starship на низкую околоземную орбиту и проверить в ходе полета работу двигателей и аэродинамические возможности. В этом тесте создатели хотели выяснить не конкретные задачи, а как ракета поведет себя на суборбитальной высоте.
До этого Starship выводили два раза только на малые высоты. Главная цель испытаний — создание многоразовой сверхтяжелой ракеты, которая сможет доставлять на околоземную орбиту, Луну и Марс большие грузы.