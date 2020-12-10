Тяжелая ракета SрасеX взорвалась при приземлении. Маск остался доволен

Испытания‌ ‌новой‌ ‌сверхтяжелой‌ ‌ракеты‌ ‌Starship‌ ‌американской‌ ‌компании‌ ‌SpaceX‌ ‌завершились‌ взрывом.‌ ‌Челнок‌ ‌приземлился‌ ‌с‌ ‌большой‌ ‌скоростью‌ ‌мимо‌ ‌посадочного‌ ‌места, ‌но‌ глава компании Илон Маск‌ ‌все‌ равно‌ ‌остался ‌довольным. Основвные испытания прошли в небе. Видео взрыва ‌появилось‌ ‌в‌ ‌Twitter.‌ ‌

Он пояснил, что сначала все шло удачно. Прошло переключение на верхние баки и управление закрылками до точки приземления. Причиной взрыва назвали низкое давление в топливном баке из-за чего ракета приземлилась с большой скоростью.

«Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!» — заявил он.

Запуск ракеты проходил в штате Техас. Основная задача, которая стояла перед командой, вывести Starship на низкую околоземную орбиту и проверить в ходе полета работу двигателей и аэродинамические возможности. В этом тесте создатели хотели выяснить не конкретные задачи, а как ракета поведет себя на суборбитальной высоте.

До этого Starship выводили два раза только на малые высоты. Главная цель испытаний — создание многоразовой сверхтяжелой ракеты, которая сможет доставлять на околоземную орбиту, Луну и Марс большие грузы.