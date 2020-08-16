Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 доставит на орбиту три спутника

Европейская ракета Ariane 5 стартовала с аэродрома Куру во Французской Гвинее. Она доставит на орбиту два спутника связи и один аппарат для продления миссии.

Один из спутников — аппарат связи для японского оператора B-SAT, второй — для международного оператора Intelsat. Они помогут наладить прямое качественное радио- и телевещание.

Третий аппарат на борту Ariane 5 — это устройство, которое поможет продлить сроки эксплуатации спутников на геостанционной орбите, например, Intelsat 10-02. Оно принадлежит американской компании Northrop Grumman.

За стартом ракеты могли следить все желающие на сайте компании-оператора Arianespaces. Там вели прямую трансляцию.

Пуск тяжелой ракеты несколько раз переносили: изначально она должна была стартовать 28 июля. Потом дату назначили на 31 июля, но нашли технические неполадки и перенесли на 14 августа. Тогда пуску помешали погодные условия. И только 15 августа состоялся успешный старт.

Ранее стало известно, что NASA перенесло пилотируемый полет SpaceX на конец октября. Изначально ракета должна была стартовать в сентябре, но по словам представителей компании, запуск перенесли, чтобы согласовать расписание с другими астронавтами и космонавтами.