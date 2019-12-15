Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

В топ-10 вошла консоль Nintendo Switch, так как в Time уверены — это устройство, «возможно самый большой вклад Nintendo в игровую индустрию» из-за своей портативности, вдохновленной смартфонами, и растущей библиотекой блокбастеров от Nintendo.

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В списке оказался и Xbox Adaptive Controller — контроллер для людей с инвалидностью, выпущенный в 2018 году. По мнению издания, девайс открывает доступ к играм для тех людей, «которых индустрия долго игнорировала».

Как сообщалось ранее, портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие. Редакторы спорили почти по каждой позиции, но насчет первой позиции все оказались единодушны — ее занял iPhone 4S.