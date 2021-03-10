TikTok запустил новые функции для защиты от травли

TikTok стремится сохранять благоприятную атмосферу на платформе, а также поддерживать пользователей, призывая их уважительно и дружелюбно относиться друг к другу. Каждый должен чувствовать себя комфортно и безопасно — для этого TikTok постоянно совершенствует свой функционал. С этой же целью платформа запускает две новые функции.

Первая функция даст пользователям больше возможностей для контроля за комментариями. Аудитория платформы взаимодействует с видеоконтентом, обменивается друг с другом идеями и общаются с помощью комментариев.

Новая функция «Фильтр всех комментариев» даст авторам возможность самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под их видеороликами. После активации этой функции оставленные комментарии не будут автоматически отображаться под видео — сперва автор должен будет их одобрить.

Кроме того, создатели контента могут фильтровать комментарии, которые содержат оскорбления или спам. Также на платформе доступны опции фильтрации по ключевым словам, которые задает сам пользователь.

Вторая функция поможет пользователям более осознанно относиться к собственным комментариям к контенту других авторов. Речь идет про новую опцию подсказки комментариев — она позволит автору сообщения пересмотреть будущий пост и оценить его с точки зрения уместности и соответствия ситуации. С ее помощью можно будет еще раз отредактировать текст комментария до момента его размещения.

Кроме того, новая функция напомнит пользователю о необходимости соблюдать правила сообщества.

Источник фото: TikTok

«В TikTok осознают, насколько важно для пользователей иметь возможность быть на связи и обмениваться мнениями, и платформа продолжает постоянно совершенствовать инструменты для обеспечения позитивной и доброжелательной атмосферы на платформе, которая будет вдохновлять участников сообщества на реализацию своих креативных идей», — отметили в пресс-службе платформы.