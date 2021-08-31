TikTok запустил хаб с категориями для русскоязычных пользователей

Разработчики решили упростить русскоязычным пользователям просмотр роликов в TikTok и запустили категорийный хаб. В нем представили четыре категории: «Мода», «Бьюти», «Еда», «Дом и сад». Об этом сообщила пресс-служба видеоплатформы.

«Лента рекомендаций сервиса позволяет каждому человеку видеть контент, соответствующий его интересам, а новый категорийный хаб еще больше расширяет эти возможности, предлагая пользователям найти последние тренды и новых интересных авторов в любимой категории», — объяснили в пресс-службе.

Темы для создания хаба выбрали самые популярные. Категории объединят ролики с лайфхаками, рецептами блюд, подборками модных вещей, секретами по выращиванию хорошего урожая, примерами дизайна домов и квартир и многие другие видео. Чтобы попасть в этот хаб, пользователю достаточно будет подать заявку. Нововведение позволит быстрее находить нужные ролики, а их авторы смогут более эффективно продвигать свой контент.

В июле TikTok обновил функционал прямых эфиров и запустил семь новых опций для стримов. Теперь они появляются в ленте рекомендаций вместе с короткими роликами.