TikTok запустил 7 обновлений для стримов

Популярная соцсеть TikTok обновила функционал прямых эфиров и запустила семь новых опций. А еще стримы теперь будут появляться в ленте рекомендаций вместе с короткими роликами.

Сразу две новые функции призваны оградить пользователей от травли. В TikTok появились фильтры по ключевым словам. Теперь в настройках учетной записи можно либо отключить комментарии, либо добавить в фильтр до 200 нежелательных слов. Комментарии с такой лексикой не будут отображаться во время стрима. Кроме того, теперь комментарии будут автоматически проходить премодерацию. И если юзер напишет что-то потенциально грубое, то ему предложат еще раз подумать перед отправкой.

Новая функция «картинка в картине» позволит следить за прямым эфиром, не отвлекаясь от общения в мессенджере. А еще пользователи смогут проводить эфиры совместно. Кроме того, у ведущего появится возможность подключить к эфиру модератора-помощника, который тоже сможет отключать и банить грубиянов.

Еще одна опция позволит получать вопросы от зрителей в специальном разделе.

Аккаунт «360» в TikTok ранее занял первую строчку в рейтинге российских блогеров.