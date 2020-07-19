TikTok заморозил переговоры о штаб-квартире в Лондоне

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, учредитель популярнейшего видео-приложения TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры в Лондоне.

Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источник. Инсайдер рассказал, что в случае достижения соглашения были бы созданы три тысячи рабочих мест. Переговоры с Министерством международной торговли велись несколько месяцев, но ухудшение отношений между Китаем и западными странами сделало их бесперспективными. Впрочем, собеседник издания не исключил возможность их возобновления в случае улучшения «геополитического контекста».

TikTok считается самым популярным среди подростков приложением, у него 800 миллионов пользователей. Однако некоторые страны увидели в нем угрозу для национальной безопасности из-за того, что Пекин может получать персональные данные пользователей через соцсеть.

О возможном применении санкций в отношении TikTok и других приложений китайского происхождения заявил недавно глава аппарата Белого дома США Марк Медоуз.

В конце июня власти Индии под предлогом «угрозы суверенитету» заблокировали сразу 59 китайских приложений. В том числе, TikTok.

Источники американских СМИ утверждают, что Белый дом намерен включить видеоплатформу TikTok в черный список. Тогда магазины приложений США перестанут предоставлять для нее обновления ПО.