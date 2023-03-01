Технологии 01 марта 2023, 18:55 TikTok введет новые ограничения для детей и подростков TikTok добавила новые функции для контроля над экранным временем детей Unsplash

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В TikTok появятся новые функции, которые должны помочь ограничивать время пребывания в соцсети детей и подростков. Информация об этом появилась на сайте компании, сообщил ТАСС.

Во всех аккаунтах пользователей младше 18 лет будет автоматически ограничено время экранного времени. Его урежут до 60 минут в день. Если подросток достигает лимита, ему предложат ввести пароль для продолжения пользования соцсетью.

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Для детей младше 13 лет установят аналогичное ограничение, но с небольшой разницей: после того как разрешенное экранное время кончится, у них будет право только на 30 дополнительных минут в соцсети. Чтобы его получить, пароль должны будут ввести или установить их родители или опекуны.

Еще одно нововведение касается отчетов — их будут отсылать подросткам каждую неделю, чтобы те видели, сколько времени проводят в TikTok.

Помимо этого, родители или опекуны смогут самостоятельно устанавливать для детей и подростков лимит использования соцсети. Длительность ограничения времени можно менять в зависимости от дня недели.