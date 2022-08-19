TikTok, Telegram и Zoom получат метки нарушителей законов России

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord, и Pinterest как нарушителей российских законов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«IТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации», — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор закрыл для россиян доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сервису для написания текстов на английском языке Grammarly.

При этом о самой блокировке сервисов было известно и ранее. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов есть данные об ограничении доступа к страницам сайтов patreon.com и grammarly.com по требованиям Генпрокуратуры от 4 и 15 апреля соответственно.

Поскольку сайты используют сетевой протокол https, блокировка одной страницы каждого из сервисов приводит к их полной недоступности на территории России.