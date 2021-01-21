TikTok стал лидером в App Store в России в 2020 году

Лидером в App Store в России с самым высоким средним рейтингом в 2020 году стало приложение TikTok. Такие данные следуют из исследования компании AppFollow.

Это приложение заняло лидирующую позицию среди бесплатных в категории Overall (все приложения) как в России, так и в Соединенных Штатах, уточнила газета «Известия». В этой же категории сервисы ivi (iPad) и VK (iPhone) стали самыми популярными среди бесплатных приложений с платными функциями.

В категории «Социальные сети» лидирующие позиции заняли приложения VK и «Одноклассники» (iPad). У Telegram и WhatsApp самые высокие рейтинги среди бесплатных приложений в этой категории.

В Google Play в категории «Социальные сети» первые строчки занимают TikTok (среди бесплатных приложений) и VK (среди кассовых). Возглавил рейтинг бесплатных приложений в категории «Образование» «Яндекс. Переводчик». В категории «Финансы» лидером стал «Сбербанк», а в разделе «Еда и напитки» первая позиция у «Пятерочки».

Почти безусловным лидером в категории бесплатных бизнес приложений стал Zoom, в игровых — Minecraft.