TikTok сделает аккаунты подростков до 16 лет приватными

Видеосервис TikTok усилил защиту конфиденциальности для аккаунтов пользователей младше 16 лет. Теперь они станут приватными. Зарегистрироваться в социальной сети можно с 13 лет. Также усилится защита для пользователей 16-17 лет.

Об этом ТАСС сообщили в компании. Там уточнили, что TikTok старается создать дружественную атмосферу и дать возможность делиться своим творчеством всем — в том числе несовершеннолетним.

«Сегодня TikTok объявляет о ряде изменений в предустановленных настройках конфиденциальности для пользователей младше 18 лет, которые помогут им в формировании осознанного подхода к публикации контента и коммуникации на платформе», — сообщили в компании агентству.

Там уточнили, что TikTok обновит настройки конфиденциальности для всех пользователей от 13 до 15 лет включительно — их аккаунты автоматически станут приватными. Ролики, которые размещены на таких аккаунтах, смогут смотреть только подписчики, которых одобрит сам пользователь. Для аккаунтов, чьи владельцы младше 16 лет, автоматически будут работать ограничения комментирования видео.

Пользователи будут сами решать, кто может оставить под их роликами комментарии. TikTok позволит выбрать несколько режимов: только друзья или полный запрет комментариев. При этом разрешить комментарии для всех пользователей будет нельзя.

По умолчанию перестанет работать параметр «Предлагать вашу учетную запись другим» у пользователей младше 16 лет. С видео подростков такого возраста также нельзя будет сделать дуэты.

Изменения коснулись и аккаунтов пользователей от 16 до 17 лет включительно. Для них автоматически отключат возможность скачивать ролики — ее можно будет активировать в настройках приложения.

«Мы активно работаем над усилением безопасности пользователей на нашей платформе и будем стремиться и дальше развивать свои политики и инструменты, тесно сотрудничать с экспертами в области обеспечения безопасности несовершеннолетних, а также совершенствовать технологии модерации, чтобы TikTok оставался безопасным местом для всех, кто хочет выразить себя и делиться своим творчеством», — заключили в компании.