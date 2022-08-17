TikTok решил удалить оплаченный политический контент в США

Сервис TikTok теперь будет удалять оплаченный политический контент. Такое решение принято в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщило агентство Вlооmbеrg со ссылкой на главу американского отделения сервиса Эрика Хана.

Он рассказал, что выборы президента США в 2020 году показали сложности с разъяснением блогерам правил, которые связаны с платным контентом. Хотя, в принципе, политическая реклама и так не была разрешена на платформе.

Теперь, если TikTok будет находить любой проплаченный контент, он будет удалять его. Однако собственные видео блогеров о выборах и политике, которые не дезинформируют и не провоцируют насилие, трогать не будут.

При этом сервис запускает в своем приложении «Избирательный центр», цель которого — давать информацию об избирательных участках и бюллетенях.

Американцы в ноябре 2022 года должны будут выбрать 435 членов палаты представителей, также на треть будет обновлен состав сената.