TikTok «прилег» вслед за остальными соцсетями. Twitter зашелся шутками

Марафон «падения» социальных сетей этим вечером продолжается. Вслед за «прилегшими» Facebook и Instagram накрыло и TikTok.

Сейчас уже не работают сервисы Facebook, Instagram, Amazon. С перебоями работает Telegram. Теперь настала очередь TikTok. Пользователи по всему миру жалуются, что у них не хватает терпения дождаться, когда прогрузятся видео, у некоторых и вовсе не грузится приложение.

На данный момент едва ли не единственной корректно работающей зарубежной социальной сетью остается Twitter. Оставшиеся без общения пользователи перебираются в сервис микроблогов, который, казалось, постепенно начал умирать. Администраторы соцсети не смогли не пошутить над этим в своем официальном аккаунте.