TikTok отреагировал на санкции США

«Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий», — высказалось руководство компании.

По мнению TikTok, ограничения от США «были изданы без соблюдения надлежащей правовой процедуры». Также по словам компании, американские власти «пытались вмешаться в переговоры между частными предприятиями».

Компания отметила, что «TikTok никогда не делился пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергал цензуре контент по его запросу».

Указ о санкциях подписал президент США Дональд Трамп. Документ запрещает сделки с владельцами TikTok — это компании ByteDance и ее дочерние предприятия. И сделки с собственниками социальной сети WeChat китайской компанией Tencent.