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    07 августа 2020, 13:48

    TikTok отреагировал на санкции США

    Мария Шагиахметова

    Санкции США в отношении TikTok и владельцев приложения компании ByteDance негативно влияют на отношение инвесторов к стране. Об этом заявили на сайте TikTok.
    TikTok отреагировал на санкции США

    «Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий», — высказалось руководство компании.

    По мнению TikTok, ограничения от США «были изданы без соблюдения надлежащей правовой процедуры». Также по словам компании, американские власти «пытались вмешаться в переговоры между частными предприятиями».

    Компания отметила, что «TikTok никогда не делился пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергал цензуре контент по его запросу».

    Указ о санкциях подписал президент США Дональд Трамп. Документ запрещает сделки с владельцами TikTok — это компании ByteDance и ее дочерние предприятия. И сделки с собственниками социальной сети WeChat китайской компанией Tencent.

    Новости SMI.FM