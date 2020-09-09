TikTok начала рекомендовать пользователям неудаляемый ролик с самоубийством

В течение нескольких последних дней TikTok рекомендует пользователям ролик, на котором мужчина совершает самоубийство. Соцсеть пытается удалить его с платформы, но безуспешно.

Об этом сообщил Techcrunch.

Видео появилось в социальной сети в прошлое воскресенье — из Facebook Live, где мужчина в прямом эфире показывал свой уход из жизни. Ролик начал распространяться среди пользователей, появляясь во вкладке «Для вас». Туда платформа вносит контент, который рекомендует посмотреть пользователям, исходя их их интересов. Эта вкладка расположена на главной странице соцсети.

«Наши системы вместе с модераторами выявляют и удаляют эти клипы за нарушение политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийства», — сообщили в компании.

TikTok пообещал, что начнет блокировать учетные записи пользователей после нескольких попыток загрузить ролики с подобной шокирующей информацией. Руководство социальной сети подчеркнуло, что это видео может нанести серьезный вред психическому здоровью любому, кто его посмотрит. В компании напомнили, что в приложении есть список телефонов горячих линий психологической помощи — туда может обратиться каждый желающий.

Некоторые пользователи социальной сети пытаются уберечь остальных от просмотра этого ролика. Они советуют пролистывать видео, которое начинается с показа бородатого мужчины, который сидит за столом и говорит по телефону. Пользователи социальной сети также рекомендуют временно не смотреть контент неизвестных авторов.