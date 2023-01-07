Технологии 07 января 2023, 20:49 Тестовые испытания электромобиля на базе УАЗ «Буханка» проведут в Крыму ТАСС: электромобиль на базе УАЗ «Буханка» будут испытывать в горах и степях Крыма РИА «Новости»

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Серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем представят летом 2023 года. Испытания машины начнут уже весной в Крыму. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро», директор компании «Эльтавр» Михаил Демурия.

По словам Демурии, трансмиссия «Буханки» будет полностью электрической. В отсек двигателя планируют установить топливный генератор, позволяющий увеличить запас хода. Для холодных регионов специалисты предусмотрели топливный обогрев салона.

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Новый электромобиль пройдет испытания в разных погодных условиях в горах и степях Крыма. В настоящее время ведутся работы по сертификации набора компонентов для переоборудования автомобиля в электромобиль.

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В случае успеха создатели машины надеются, что обновленной «Буханкой» заинтересуется бизнес, в том числе крупные компании, такие как «Россети». Предварительная стоимость автомобиля будет варьироваться в районе трех миллионов рублей, а с учетом возможной субсидии Минпромторга она составит два миллиона рублей.

Ранее на заводе АвтоВАЗ презентовали первый прототип Lada e-Largus. Массовое производство машины планируют начать в 2024 году.