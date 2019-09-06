Тестовая веб-версия Apple Music стала доступна в Сети

СМИ: Apple готовит бюджетный iPhone ради нового захвата рынка Подробнее

Сейчас приложение представляет собой только тестовую версию, но пользоваться им уже можно с любых устройств. Сервис запустили 5 сентября 2019 года и ожидается, что пользователи компьютеров Mac смогут полноценно пользоваться Apple Music уже в конце 2019 года.

Отмечается, что новое приложение упростит работу Apple, так как система будет единой для всех операционных систем.

Американская компания уже пыталась запустить подобный проект. В 2014 году Apple стала обладателем Beats Music, которым также можно было пользоваться в интернете. Через год проект закрыли и реализовать его с приложением не получилось.

О том, что компания планирует отказаться от iTunes, стало известно 3 июня 2019 года. Тогда разработчики утверждали, что компания создаст для своих устройств три приложения. Первое будет отвечать за музыку, второе за ТВ, а последнее за подкасты.