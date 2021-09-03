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    03 сентября 2021, 20:12

    Тестировщики Windows 11 заявили о пропаже панели задач

    Анатолий Минкин

    Панель задач исчезла из ранних версий операционной системы Windows 11. Об этом со ссылкой на тестировщиков сообщило издание Neowin.

    Тестировщики Windows 11 заявили о пропаже панели задач

    Участники программы тестирования заявили, что заметили пропажу после очередного обновления системы. На ней расположены элементы, которые позволяют управлять новым графическим интерфейсом. Без панели задач работать с Windows 11 практически невозможно.

    Microsoft на своей странице в Twitter заявила, что получила сообщения об исчезновении панели задач. Компания предложила всем потерпеть, пока разработчики решат эту проблему.

    Выяснилось, что баг появился из-за проблемы с развертыванием на стороне сервера. После обнаружения ошибки это действие отменили. В своем блоге инженеры Microsoft рассказали, что для возвращения панели задач нужно выполнить несколько действий. Вызвать диспетчер и через раздел «Подробнее» ввести программный код. После этого компьютер нужно перезагрузить.