Тестировщики Windows 11 заявили о пропаже панели задач

Панель задач исчезла из ранних версий операционной системы Windows 11. Об этом со ссылкой на тестировщиков сообщило издание Neowin.

Участники программы тестирования заявили, что заметили пропажу после очередного обновления системы. На ней расположены элементы, которые позволяют управлять новым графическим интерфейсом. Без панели задач работать с Windows 11 практически невозможно.

Microsoft на своей странице в Twitter заявила, что получила сообщения об исчезновении панели задач. Компания предложила всем потерпеть, пока разработчики решат эту проблему.

Выяснилось, что баг появился из-за проблемы с развертыванием на стороне сервера. После обнаружения ошибки это действие отменили. В своем блоге инженеры Microsoft рассказали, что для возвращения панели задач нужно выполнить несколько действий. Вызвать диспетчер и через раздел «Подробнее» ввести программный код. После этого компьютер нужно перезагрузить.