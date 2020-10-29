В Москве начнут тестировать дронов-доставщиков в специальных зонах

В столице скоро могут появиться специальные зоны тестирования дронов для доставки коммерческих грузов. Сейчас этот вопрос обсуждают власти Москвы и разработчики беспилотников.

Как сообщила газета «Ведомости», Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы намерен выделить эти специальные зоны.

пресс-службу рабочей группы по совершенствованию законодательства для обеспечения реализации мероприятий НТИ «Аэронет».

«В нескольких совещаниях участвовали представители департамента, компаний-разработчиков дронов, а также „Инвитро“ и инновационного центра „Сколково“», — приводит издание слова руководителя ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева.

Так, например одна из зон будет размещаться как раз на территории «Сколково», что подтвердили изданию в инновационном центре.

Уже в 2021 году могут появиться требования к площадкам, участникам, их квалификациям и технологиям, методам подтверждения соответствия, добавил Бабинцев.

После запуска в столице тестовые зоны могут появиться в Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и Южном федеральном округе.