Технологии 06 августа 2023, 18:46 Тестирование импортозамещенного SuperJet SJ-100 показали на видео ОАК: импортозамещенный самолет SuperJet SJ-100 тестируют в три смены

Читать 360tv в

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеоролик с тестированием опытного образца отечественного самолета Sukhoi Superjet (SJ-100), оснащенного отечественными двигателями ПД-8. Работы по тестированию самолета проходят в три смены, сообщила пресс-служба ОАК.

«На опытном образце российского SJ-100 продолжается отработка самолетных систем при включенной маршевой силовой установке. А с наступлением вечера Superjet отправляется в цех окончательной сборки — там его ждет третья смена, которая продолжает работу на опытном самолете», — отметили в корпорации.

Реклама

По данным ОАК, SJ-100 могут выпустить на маршруты уже в 2024 году. Отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе планируют установить на самолеты до конца текущего года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат модернизированные самолеты в ближайшем будущем.