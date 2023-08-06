06 августа 2023, 18:46
Тестирование импортозамещенного SuperJet SJ-100 показали на видео
ОАК: импортозамещенный самолет SuperJet SJ-100 тестируют в три смены
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеоролик с тестированием опытного образца отечественного самолета Sukhoi Superjet (SJ-100), оснащенного отечественными двигателями ПД-8. Работы по тестированию самолета проходят в три смены, сообщила пресс-служба ОАК.
«На опытном образце российского SJ-100 продолжается отработка самолетных систем при включенной маршевой силовой установке. А с наступлением вечера Superjet отправляется в цех окончательной сборки — там его ждет третья смена, которая продолжает работу на опытном самолете», — отметили в корпорации.
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По данным ОАК, SJ-100 могут выпустить на маршруты уже в 2024 году. Отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе планируют установить на самолеты до конца текущего года.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат модернизированные самолеты в ближайшем будущем.
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