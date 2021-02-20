Тестирование экзоскелета для рабочих прошло на АвтоВАЗе. Видео

Рабочий АвтоВАЗа испытал на себе качество работы экзоскелета. Специалисты работает на участке по установке колес, где детали приходится поднимать вручную. Использование специального экзоскелета позволяет сократить мышечную нагрузку. Видео с места событий опубликовали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как рабочий в экзоскелете спокойно поднимает колесо со специального лотка и на весу подносит его к висящему на конвейере остову автомобиля.

Голос за кадром рассказал, что стоимость экзоскелета в розницу составляет 13 800 евро (около 1 227 000 рублей). При этом собеседник уточнил, что если предприятие закажет оптовую поставку, то получится дешевле.

«Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы АвтоВАЗ Сергея Ильинского сообщила, что пока отечественный производитель закупать новое устройство не планирует.

«Один из производителей этого оборудования демонстрировал одну из моделей. Никаких планов на это пока нет», — заявил Ильинский.

По данным издания, экзоскелет испытывали на производстве ПАП В0, где выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero.