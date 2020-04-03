Тестирование беспилотных автомобилей начнут в России

По данным RT, такое поручение дал Владимир Путин кабинету министров. В поручении говорится, что кабмин должен «с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства».