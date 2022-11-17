Технологии 17 ноября 2022, 14:42 Тест-драйв российского электроснегохода провели на Ямале

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В ЯНАО прошли испытания уникального электроснегохода «Снегирь», который разработали в Московском физико-техническом институте. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Тест-драйв провели в Нефритовой долине, где весной стартует строительство научно-исследовательской станции «Снежинка». Она будет работать круглогодично. В ход пойдут передовые технологии в области производства чистой энергии.

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Исполнительный директор института Арктических технологий МФТИ Юрий Васильев обозначил, что задача состоит не просто в запуске станции, а в организации на ее базе постоянного потока экспериментов.

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«Испытывать ту технику, которая будет помогать людям, живущим и работающим здесь, преодолевать не самые комфортные условия», — добавил Васильев.