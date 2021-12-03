Tesla выпустила детские квадроциклы

Компания Tesla выпустила квадроцикл Cyberquad для детей в возрасте от восьми лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Cyberquad это четырехколесный квадроцикл со стальной рамой, мягким сиденьем и регулируемой подвеской с задним дисковым тормозом. Запас хода составляет 24 метра, а разгоняться транспортное средство может до 16 километров в час. Купить детский квадроцикл можно в интернет-магазине Tesla за 1900 долларов (примерно 140 тысяч рублей).

Илон Маск, основатель Tesla, 1 декабря заявил, что другая его компания SpaceX может стать банкротом. Это связано с отсутствием прогресса в работе над двигателями Raptor, которые используются в многоразовом ракетоносителе Starship. Маск сообщил, что SpaceX может столкнуться с реальным риском банкротства уже в следующем году, если Starship не будет летать хотя бы раз в две недели. Однако без двигателей такие частые полеты ракетоносителя невозможны.