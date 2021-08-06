Tesla построит жилой комплекс во Флориде

Американская компания Tesla, которая специализируется на производстве электрокаров, подалась в строительство домов. Она займется разработкой системы электроснабжения в одном из новых микрорайонов Флориды.

Застройщики Panther National договорились с компанией Илона Маска об ее участии в возведении нового роскошного жилого комплекса на 218 домов в штате, сообщил Business Insider.

Tesla оборудует крыши домов солнечными батареями и установит зарядные станции для электромобилей. Накапливать электроэнергию будут аккумуляторы Tesla Powerwall.

В жилом комплексе, который займет площадь почти в 1000 гектаров, разобьют поле для гольфа. Его установкой занялся Centaur US Holdings. Эскиз разработал бывший профессиональный спортсмен Джек Никлаус. На дизайном зданий работает компания из Майами Strang Design.

Сотрудничество с застройщиками у Tesla не первое. В июле компания подписала контракт с фирмой Brookfield. Он предусматривает снабжение солнечными панелями и аккумуляторами спальный район в техасском городе Остин.