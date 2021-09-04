Массовое производство пикапа Cybertruck компании Tesla отложили до 2023 года. Причиной стало обилие сложных технологий, которое пока не удается масштабировать. Об этом сообщило издание Electrek со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседника издания с предупреждением об очередном переносе массового производства выступил владелец компании Иона Маск. В ходе последнего корпоративного совещания он заявил, что начало работ откладывается до конца 2022 года.

«В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно», — заявил Маск. По его словам пока компании нужно сосредоточиться на новом электромобиле Tesla за 25 000 долларов. По его прогнозу, фирму ожидает сумасшедшая волна поставок.

В конце он добавил, что Cybertruck станет фантастическим проектом, как если бы у героя фильма «Матрица» Нео был свой собственный автомобиль. Маск пошутил, что для начала запуска придется подождать, когда в «Матрице» случится очередной сбой.