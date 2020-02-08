Tesla Cybertruck запихнули в фильм «Назад в будущее» вместо DeLorean. Видео

Фанаты и различные умельцы не перестают фантазировать на тему Cybertruck Tesla от Илона Маска. Автомобиль переделывали в байк, пытались повторить и придумывали мемасики. Теперь на YouTube появилось короткое видео с отрывком из «Назад в будущее», но уже без знаменитой DeLorean. Да-да, там теперь Tesla.

Ролик сделали авторы канала Elon McFly. Они взяли сцену, где доктор Эмметт Браун тестировал машину времени вместе с Марти. В отрывке автомобиль DeLorean заменили на Tesla. Получилось очень правдоподобно.

Всего за пару дней ролик набрал более 140 тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи отметили, что авторы сделали крутое и очень эффектное видео.

«Когда я впервые прочитал статью об этом, я подумал, что это будет выглядеть как грубый фотошоп, я ошибался. Поздравляю того, кто сделал это, вы настоящий профессионал», — написал один из-подписчиков.

«Это…фантастика!», — поделился своими эмоциями другой пользователь.

«Им нужно снять „Назад в будущее 4“ и использовать Cybertruck», — предложили под видео.

Сам Илон Маск тоже заценил работу ребят. Комментом он их не обрадовал, но лайк поставил.

Источник фото: twitter.com/elonmusk/likes

Нашлись и те, кто вместо комментариев принялся творить сам. Получилась вот такая вариация на тему Илон вместо Марти.