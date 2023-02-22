Технологии 22 февраля 2023, 06:26 Терабайты данных из облачного сервиса Пентагона попали в чужие руки CNN: военные расследуют утечку данных из электронной почты Пентагона flickr

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Произошла утечка данных из облачного сервиса Пентагона. Командование специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) во время расследования выяснило, что хакеры не виноваты, рассказал CNN.

Проблему заметил 8 февраля независимый эксперт в области интернет-безопасности Анураг Сен. Он рассказал, что защиту сервера Пентагона сняли, и каждый, кто знал его IP-адрес, мог без пароля скачать три терабайта важной информации, например, запросы сотрудников Минобороны США на проверку документов или сведения о госконтрактах.

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Расследованием занялось SOCOM, которому принадлежала наибольшая часть данных. Специалисты выяснили, что никто не взламывал облачный сервис. Другие подробности расследование они не стали раскрывать, но собеседники телеканала заявили, что случившаяся утечка — пример того, как влиятельные организации собственными руками открывают доступ к конфиденциальной информации, неправильно настроив свои компьютерные системы.

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В январе хакеры взломали систему Налоговой службы США, а за два месяца до этого — сайт Белого дома. Они пообещали в случае провокаций в сторону России и Белоруссии выложить полученную информацию в общий доступ.