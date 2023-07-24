Технологии 24 июля 2023, 18:23 «Теперь это Х? Отлично!» Медведев пошутил о ребрендинге Twitter Зампред СБ Медведев — о ребрендинге Twitter: где Х, там V и Z РИА «Новости»

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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на изменение логотипа Twitter с голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Политик усмотрел в этом намек на символы спецоперации.

«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», — пошутил он на английском языке в своем аккаунте в этой социальной сети.

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Новый логотип, который владелец Twitter Илон Маск представил только вчера, уже вызвал волну критики. В Сети появились мемы на эту тему, а некоторые пользователи даже заявили, что намерены отказаться от платформы. Теперь бизнесмен утверждает, что логотип еще будут дорабатывать.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «360» прогнозировал, что Маск будет «искать какой-то компромисс» в случае протестов, и назвал его «слоном в посудной лавке» из-за чересчур поспешных, не взвешенных решений, связанных с Twitter.