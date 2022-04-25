Темная тема «ВКонтакте» появилась на всех платформах

«ВКонтакте» запустил темную тему в версии для компьютеров — на сайте vk.com. В пресс-службе соцсети отметили, что это стало одной из самых востребованных функций для пользователей.

Переключить тему можно в меню — за аватаром в верхнем правом углу. Либо можно зайти на свою страницу или в профиль друга, где можно увидеть большой переключатель. Его оставили на первое время, чтобы желающие могли попробовать новую функцию.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Темную тему можно включить на любом устройстве в мобильном приложении на iOS и Android, в версии для компьютеров (vk.com) и в мобильной версии (m.vk.com).

Помимо темной и светлой темы, можно выбрать и системную тему. В этом случае «ВКонтакте» будет затемняться вместе с браузером или устройством, в зависимости от расписания в его настройках.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«Включайте, когда засиживаетесь допоздна: будет комфортнее смотреть видео, листать ленту или общаться в мессенджере. С пониженным контрастом и темным фоном удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности — с комфортом для глаз и без лишнего напряжения», — заключили в пресс-службе.