Телескоп «Джеймс Уэбб» отправили на орбиту с космодрома Куру

Крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб» выведет на орбиту тяжелая ракета Ariane V. Успешный старт прошел с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила компания Arianespace.

«Это последняя возможность человечества увидеть „Джеймс Уэбб“, поскольку он направляется в глубокий космос, чтобы ответить на наши самые большие вопросы. В одиночестве на просторах космоса телескоп скоро начнет двухнедельный процесс развертывания своих антенн, зеркал и солнцезащитного козырька», — говорится в сообщении NASA.

«Джеймс Уэбб» придет на смену космическому телескопу Хаббла. Новый аппарат в десятки раз мощнее и способен собирать на 70% больше света. Благодаря новым технологиям астрономы смогут отследить формирование звезд и галактик после Большого взрыва.

Новый телескоп займет место в точке Лагранжа 2, которая находится в 1,5 миллионах километрах от Земли. Путешествие в пункт назначения займет 29 дней. Но именно оттуда «Джеймс Уэбб» начнет свое наблюдение и передачу информации.

Главное отличие новой космической обсерватории — огромное зеркало диаметром более шести метров. Оно состоит из разных сегментов и позволяет собирать изображения намного удаленные от Земли. Максимальный срок работы нового телескопа составляет 10 лет.