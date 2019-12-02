Телемедицина с помощью 5G. Вице-президенту «Билайна» удалили из руки чип и показали это онлайн

Вице-президенту компании «Билайн» удалили из руки вшитый несколько лет назад чип. Саму операцию и медицинский консилиум показали в онлайн-режиме с использованием технологии 5G от «Билайн» и Huawei.

Специальный чип четыре года был вшит в руку вице-президента компании «Билайн». Это эксперимент. Крошечная капсула размером чуть больше комара под кожей была совсем незаметна. С помощью чипа Джордж Хелд расплачивался в терминалах, в метро и даже открывал офис. Но теперь микросхема устарела и операцию по ее удалению провели на глазах у десятка журналистов, хирургов и студентов медицинского вуза.

Сам вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «ВымпелКома» Джордж Хелд оценил подход как профессиональный: «Очень хорошо меня подготовили к операции: анестезия правильная, стерильность правильно производилась. И самое интересное, что во время операции я практически общался с доктором — это был местный наркоз, доктор со мной обменивался шутками».

Процесс показывали прямо из операционной. Без задержек связи в высоком качестве в формате 4К. Впервые в России хирургическое вмешательство транслировали с помощью сети 5G. Вся система съемки и трансляции — новая разработка «Билайна» и Huawei. Вместе компании создали технологический комплекс цифровой медицины. Его можно будет использовать для проведения врачебных консилиумов, например, если операцию проводят где-то в глубинке и нужна помощь более опытного хирурга.

«Потребность колоссальная. И в регионах! Причем чем меньше и удаленнее больница, тем больше потребность в этих технологиях. Наблюдается обратная пропорция: если центр крупный несет в основном консультативно-образовательную функцию, то потребитель обычно находится где-то в дальнем районе глубокой области», — заметил управляющий делами Российского общества хирургов Михаил Таривердиев.

Телемедицину для связи с отдаленными регионами, конечно, использовали и раньше. Но качество трансляции страдало. Развитие тормозило законодательство — закон о защите персональных данных пациента. Еще не было российского софта, а работать на зарубежном запрещено.

«Билайн», как компания с наиболее быстро развивающейся сетью 5G, в этом проекте отвечает за связь. От ее качества — и это не преувеличение — иногда зависит жизнь пациента. Чем быстрее хирурги проконсультируют, а специалисты по ту сторону экрана окажут помощь, тем лучше.

«Мы очень хотим, чтобы 5G было не просто мечтой о хорошей, но непонятной жизни, а чтобы это было практическое применение тех технологий, которые мы можем собрать из практических вариантов и технологий связи, из востребованных потребностей людей и самых современных технологий — IТ-технологий, видеотехнологий. Наша задача — подвинуть все это ближе к людям», — сделал акцент генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.

Техническую базу подготовили в Huawei. Учли все пожелания врачей — у цифровой медицины есть свои нюансы, например, кровь во время съемки поглощает свет и может быть видна нечетко. Никаких толстых кабелей в операционных не будет, управление системой возможно одним нажатием руки, а камеры с высокой точностью передадут все детали.

«Здесь мы даем услугу по приниципу „из конца в конец“, за исключением конечного оборудования. Почему за исключением? А конечное оборудование — это предмет кастомизации, оно должно соответствовать нашим реалиям, нашему закону, и здесь Huawei не претендует на роль полноценного интегратора», — пояснил директор по развитию бизнеса Huawei Enterprise в России Денис Сереченко.

Теперь главный вопрос: когда быстрая связь от «Билайна» и Huawei появится во всех больницах страны? Разработчики считают, что оборудование нужно еще несколько раз протестировать, а дальше согласовать вопрос с госструктурами — именно они занимаются закупками.

Тест-драйв, по мнению техников и медиков, прошел успешно. Главный пациент — Джордж — после операции чувствует себя прекрасно и уже через пару дней собирается вшить новый, более совершенный чип.