Телеком-рынок ожидает рост тарифов и консолидация

Потеря многими компаниями на телеком-рынке дохода из-за коронавирусного кризиса способствует усилению монополизации.

Как пишет газета «Известия», в ближайшие три года с рынка могут уйти небольшие провайдеры фиксированного доступа в интернет. Это станет возможным из-за недополучения средств.

Опрошенные изданием аналитики прогнозируют, что сотни компаний могут закрыться только за 2021 год.

Из мониторинга отраслевых потоков Центробанка следует, что операторы связи в период с 31 августа по 25 сентября недополучили 40% дохода, если сравнивать с обычным уровнем. Ситуация с COVID-19 в мире влияет и на телеком-рынок — как прогнозируют эксперты, цены на связь и интернет до конца года станут выше еще на 5%.

Ранее Tele2 проанализировал активность московских абонентов в аэропортах столицы после частичного возобновления авиасообщения. Самым популярным месяцем для поездок среди жителей Москвы стал август. В этот период в Домодедово, Внуково и Шереметьево клиенты оператора скачали 44% от общего объема трафика, который был потреблен в этих аэропортах за июнь–август.