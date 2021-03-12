Телеканал «Крым 24» попал под частичную блокировку в Instagram

Аккаунт телеканала «Крым 24» в Instagram частично заблокировали. Пока что в нем можно публиковать только фотографии без текстового сопровождения.

Генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков в Тelegram поделился подробностями случившегося.

«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram <…> частично заблокировала аккаунт телеканала „Крым 24“», — уточнил он.

По словам Крючкова, сервис отменяет публикацию поста, если попытаться написать любое слово или поставить хештег. Причиной таких ограничений в Instagram указали использование телеканалом сервисов по «накрутке лайков».

«Такими сервисами медиахолдинг ТРК „Крым“ не пользуется. Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны», — подчеркнул генеральный продюсер.

Сейчас редакция «Крым 24» пытается получить от службы поддержки Instagram внятный ответ на обстоятельства блокировки. Подписчиков у аккаунта телеканала в соцсети более 75 тысяч.

В мае 2020 года видеохостинг YouTube удалил аккаунт «Крым 24», заявив о нарушении условий пользования сервисом. Все видеосюжеты были позже восстановлены.