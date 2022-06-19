Telegram ввел платную Premium-подписку

Telegram выпустил очередное обновление. Главной новинкой стал доступ к платной подписке. Для премиум-пользователей предусмотрен целый дополнительных функций и бонусов.

Пользователям платной версии будут доступны, в частности, загрузка файлов до четырех гигабайт вместо двух, увеличение скорости загрузки данных, текстовая расшифровка голосовых сообщений, отключение встроенной рекламы, дополнительные реакции и премиальные стикеры.

Кроме того, Premium предполагает продвинутое управление чатами. Платные посетители получат специальный значок в своем профиле — аналог с VIP. В приложении App Store указана цена премиальной подписки — она составляет 449 рублей в месяц.

Ранее появление платной подписки анонсировал основатель мессенджера Павел Дуров. Он отметил, что тарифный план подписки позволит пользователям приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Для них откроются уникальные реакции, а также станет доступным просмотр очень больших документов. При этом все существующие опции останутся бесплатными.