Telegram впервые стал популярнее WhatsApp в России

Telegram стал пользоваться у россиян большей популярностью, чем WhatsApp. Мессенджер впервые обошел своего конкурента, увеличив свою долю в общем объеме трафика до 63%. К такому выводу пришли специалисты «Мегафона».

Сотрудники компании провели исследование, изучив мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.

«В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. <…> За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — привело РИА «Новости» цитату из сообщения компании.

По словам специалистов, востребованность Telegram выросла после ограничения доступа к другим приложениям. Сейчас второе место по объему трафика занимает WhatsApp. Доля мессенджера снизилась с 48 до 32%, а доля Viber — с 5 до 4%.

Согласно результатам исследования, в конце 2021 года Telegram в основном использовали жители 55 российских регионов. Сейчас мессенджер лидирует уже в 82 регионах страны. WhatsApp остается на первом месте в Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии.