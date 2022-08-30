Telegram удалил адреса всех неактивных каналов

Telegram удалил все неактивные адреса каналов, которыми не пользовались в течение года. Это поможет разгрузить поиск, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что до чистки порядка 70% юзернеймов числились за неактивными каналами. Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали другим выбирать адреса для своих учетных записей.

«Мы будем постепенно повторно вводить 99% этих адресов в общедоступное пользование, на этот раз с алгоритмическими ограничениями и ограничениями геолокации», — отметил основатель мессенджера.

Наиболее подходящим способом для распределения коротких имен он назвал аукционы. По словам Дурова, новые правила пойдут на пользу подавляющему большинству пользователей. Люди получат мотивацию использовать узнаваемые адреса с пользой.