Мессенджер Telegram в этом году впервые вышел в лидеры по объему мобильного трафика в 50 регионах России. Об этом сообщили специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что Telegram может претендовать на звание самого быстрорастущего мессенджера в России. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос больше чем в два раза.

Сейчас им активнее всего пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкалье и Чувашии. В республиках Северного Кавказа предпочтение, наоборот, отдают WhatsApp. Его доля там составляет 67%.

Совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах за год вырос на 87%, уточнили в «МегаФоне». Пользователи стали чаще пользоваться ими для голосовых вызовов.

При этом доля WhatsApp в 48% за год сократилась почти на четверть. Telegram же вырос на 26% — на него приходится 44% трафика. Если эта тенденция продолжится, то уже в начале нового года Telegram станет самым популярным мессенджером в России.

По мнению специалистов, Telegram так популярен, потому что его используют не только для работы или общения, но и в качестве одного из главных источников информационного контента.

На третьем месте среди популярных мессенджеров — Viber c долей 6%. В 2020 году на него приходилось 11% трафика.