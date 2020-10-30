Telegram сопроводил обновление рисунком. На нем в мусорке увидели аккаунт Артемия Лебедева

Telegram 30 октября рассказал об очередных нововведениях в мессенджере. Но пользователей больше привлекла иллюстрация к посту. На картинке, помимо отсылок к Хэллоуину, в мусорной корзине лежит один канал. И он напомнил пользователям Сети аватар канала Артемия Лебедева.

Из сообщения о нововведениях следует, что теперь в Telegram можно собирать музыкальные файлы в плейлисты, закреплять сразу несколько сообщений, смотреть статистику публикаций в каналах, также для Android появились новые анимации и улучшенная передача геопозиции.

Пост, в котором команда мессенджера рассказала об обновлениях, был как обычно проиллюстрировала артом в классическом стиле Telegram.

В соцсетях на этой картинке заметили пасхалку: канал в мусорной корзине, аватарка которого очень напоминает аватар канала Артемия Лебедева.

Иллюстрацию для обновления Telegram нарисовал арт-директор мессенджера Андрей Яковенко. TJournal спросил у художника, изобразил ли он в урне Артемия Лебедева. Но однозначного ответа Яковенко не дал, он ограничился только стикером ехидной собаки.

Ранее в октябре Артемий Лебедев на стриме по бизнес-линчу нелестно отозвался о работах Яковенко: «Я считаю, что это очень-очень плохо. Это омерзительный стиль, омерзительные картинки, художник рисует омерзительные глаза, притом всегда одинаковые. Все что он рисует, хотя там внутри есть изобретательное и наблюдательное, можно поразглядывать — стиль для меня абсолютно омерзительный».