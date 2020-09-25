Telegram воскрес после крупного сбоя

Мессенджер Telegram снова заработал в России после серьезного сбоя.

На проблемы в его работе жаловались также пользователи из Белоруссии и Украины.

Мессенджер заявил об устранении крупномасштабного сбоя в своем Twitter.

«Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут. Сейчас все должно работать. Приносим свои извинения за неудобства», — сказано в обращении.

О сбое в мессенджере сообщил Downdetector. По его информации, с наибольшими трудностями в работе Telegram столкнулись пользователи из России, Белоруссии и Украины. Кроме того, о проблемах сообщили жители нескольких стран Европы, Узбекистана, Казахстана и Малайзии.

Российские пользователи жаловались на перебои в отправке сообщений, а также на проблемы с загрузкой фото и видео. 72% из них отметили, что не могут подключиться к мессенджеру.