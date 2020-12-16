Telegram шуткой объяснил причину сбоя

Администрация мессенджера Telegram извинилась перед пользователями из Европы и с Ближнего Востока за проблемы с подключением. По словам авторов сообщения, кто-то покормил гремлинов после полуночи. Об этом говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

«Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем, чтобы вернуть их в онлайн.🤠 Пожалуйста, подождите и извините за неудобства!» — говорится в сообщении.

Когда пользователи поинтересовались, насколько все плохо, то в ответ они услышали, что во всем виноваты гремлины.

«Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить», — ответили в Telegram.