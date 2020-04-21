Telegram решил сотрудничать с правительствами для борьбы с коронавирусом

Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер проверил и продвинул 17 официальных источников с новостями о коронавирусе. По его словам, хотя Telegram обычно не сотрудничает с правительствами, на этот раз они решили сделать исключение.

Дуров в своем канале опубликовал ссылку на пост, где перечислены 17 аккаунтов министерств здравоохранения разных стран.

«Несмотря на то, что Telegram не очень известен тем, что сотрудничает с официальными правительствами, мы решили сделать одно глобальное исключение, чтобы помочь распространению информации», — написал Дуров.

Дуров уверен, что после окончания пандемии мир не вернется к нормальной жизни. Так что современное поколение может стать свидетелем цивилизационного сдвига, и нужно сделать так, чтобы этот новый мир был лучше прежнего.

Создатель Telegram объявил, что он и его команда должны не просто помогать сдерживать пандемию и бороться с распространением недостоверной информации, но и находить новые возможности для продвижения новостей. Дуров пообещал, что, кроме этой поддержки, они помогут с решением проблемы дистанционного образования. Более подробную информацию он пообещал сообщить позже.

Будьте на связи. И оставайтесь в безопасности Павел Дуров.

Вспышка коронавируса началась в конце декабря в Китае. Сейчас по всему миру число зараженных превысило 2,5 миллиона человек.