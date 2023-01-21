Технологии 21 января 2023, 10:45 Telegram признали не подлежащим интеграции с банками «Коммерсант»: РКН признал Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с банками РИА «Новости»

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Telegram решили причислить к числу иностранных мессенджеров, в которых ограничат передачу платежной информации. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство признало Telegram не подлежащим интеграции с банками. Ранее в РКН не говорили, какие мессенджеры отнесут к иностранным.

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«Telegram относится к числу таких программ», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

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С 1 марта 2023 года сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Помимо этого, структурам, выполняющим госзадания, нельзя будет пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

В январе россияне столкнулись с новым видом мошенничества в Telegram. Злоумышленники начали красть аккаунты пользователей в мессенджере, рассылая фейковые списки людей, которых якобы мобилизуют в феврале.

Вредоносная рассылка стала крупнейшей фишинговой атакой на российских пользователей мессенджера, отметили специалисты Telegram-канала In2security.