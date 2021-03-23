Telegram привлек от размещения бондов более миллиарда долларов
Компания Telegram привлекла от размещения облигаций инвестиции на сумму более миллиарда долларов (около 76,2 миллиарда рублей). Об этом ее основатель Павел Дуров написал в своем Telegram-канале.
«Еще хорошие новости — рад поделиться с вами, что Telegram привлек более миллиарда долларов благодаря продаже бондов ряду крупнейших и самых грамотных инвесторов», — рассказал Дуров.
Основатель одноименного мессенджера рассказал, что привлечение инвестиций позволит Telegram и дальше развиваться при сохранении своих ценностей и независимости.
В число инвесторов, вложившихся в Telegram, вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратская Mubadala Investment Company. Об этом представитель РФПИ сообщил РИА «Новости».
Дуров ранее анонсировал скорое появление в Telegram возможности, которая позволит пользователям создавать собственные телеканалы. Ранее после очередного обновления в мессенджере уже появилась функция для запуска радиостанции.
В феврале Павел Дуров раскрыл секрет популярности Telegram, который стал самым скачиваемым приложением в мире. По его словам, дело в том, что с самых первых дней команда Теlеgrаm последовательно защищала конфиденциальность своих пользователей, писало Ura.ru.