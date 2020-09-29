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    29 сентября 2020, 16:12

    Telegram позволит оставлять комментарии к постам

    Анатолий Минкин

    Мессенджер Telegram начал тестирование новой функции, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам. Об этом говорится в сообщении канала Telegram Info.
    Telegram позволит оставлять комментарии к постам

    Оценить возможности новой функции могут владельцы гаджетов на Android. Она доступна в бета-версии Telegram 7.1.0.

    Комментарии будут доступны только для каналов с привязанными чатами. Ответы пользователей будут встроены к постам. Таким образом, комментаторы смогут оставлять свои мнения о публикациях без вступления в чат.

    При этом если в чате действует ограничение на отправление сообщений или включен «медленный режим», то ограничения распространятся и на комментарии.

    Разработчики пообещали, что в будущем добавят возможность комментировать посты в версии мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.

    Новости SMI.FM