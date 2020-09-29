Telegram позволит оставлять комментарии к постам

Оценить возможности новой функции могут владельцы гаджетов на Android. Она доступна в бета-версии Telegram 7.1.0.

Комментарии будут доступны только для каналов с привязанными чатами. Ответы пользователей будут встроены к постам. Таким образом, комментаторы смогут оставлять свои мнения о публикациях без вступления в чат.

При этом если в чате действует ограничение на отправление сообщений или включен «медленный режим», то ограничения распространятся и на комментарии.

Разработчики пообещали, что в будущем добавят возможность комментировать посты в версии мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.