29 сентября 2020, 16:12
Telegram позволит оставлять комментарии к постам
Мессенджер Telegram начал тестирование новой функции, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам. Об этом говорится в сообщении канала Telegram Info.
Оценить возможности новой функции могут владельцы гаджетов на Android. Она доступна в бета-версии Telegram 7.1.0.
Комментарии будут доступны только для каналов с привязанными чатами. Ответы пользователей будут встроены к постам. Таким образом, комментаторы смогут оставлять свои мнения о публикациях без вступления в чат.
При этом если в чате действует ограничение на отправление сообщений или включен «медленный режим», то ограничения распространятся и на комментарии.
Разработчики пообещали, что в будущем добавят возможность комментировать посты в версии мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.