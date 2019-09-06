Telegram позволил полностью скрыть телефонный номер

Мессенджер Telegram расширил функционал по защите личных данных. После обновления приложения каждый пользователь сможет скрыть свой номер телефона.

«Если вы установите для параметра „Кто может видеть мой номер телефона“ значение „Никто“, ниже появится новая опция, позволяющая контролировать видимость для тех, у кого она уже есть. Установка „Кто может найти меня по моему номеру“ в „Мои контакты“ гарантирует, что случайные пользователи, добавившие ваш номер в качестве контакта, не смогут сопоставить ваш профиль с этим номером», — говорится в блоге мессенджера.

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Менеджеры Telegram заявили, что группы в мессенджере все чаще используются для общения пользователей, которые подвергаются притеснению.

«Мы считаем, что все люди имеют право выражать свое мнение и общаться в частном порядке», — подчеркнули в Telegram, поясняя расширение функционала в сфере приватности.

Telegram в 2017 году отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. В ходе разбирательств между силовиками и представителями мессенджера Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

13 апреля 2018 года по решению суда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России.